Trwa rekrutacja do radomskich szkół podstawowych i przedszkoli. Poznaj ważne terminy Iza Sawicka

W Radomiu trwa rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Oprócz tego rozpoczęła się również ta do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wzorem lat ubiegłych prowadzone one są z wykorzystaniem systemu informatycznego.