Trwa remont kamienicy przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu. Ruszyła też sprzedaż mieszkań. Budynek będzie zdobił mural. Zobaczcie zdjęcia

Ruszył remont kamienicy przy ulicy 25 Czerwca 27 w Radomiu i rozpoczęła się sprzedaż mieszkań. W ofercie są 33 mieszkania, w gruntownie odrestaurowanej kamienicy i budynku w oficynie. Kamienicę będzie zdobił mural - jeden z najbardziej znanych obrazów Jacka Malczewskiego „Autoportret z muzą”.

To druga inwestycja w mieście firmy Libre Group, która przywraca do życia w Radomiu stare kamienice. Wszystkie kamienice odnawiane przez Libre Group przechodzą gruntowną rewitalizację, od piwnic aż po dach włącznie. Remontowane są stropy i klatki schodowe oraz wymienione instalacje. Obiekty są ocieplane. Kolejną kamienicą, którą będzie odnawiała i przywracała do życia w wysokim standardzie Libre Group jest kamienica przy 25 Czerwca 12. W kamienicy przy ulicy 25 Czerwca 27 trwają już roboty budowlane, za dwa tygodnie rozpocznie się remont fasady. Mieszkania mają być gotowe w połowie przyszłego roku.

- Historia naszej kamienicy sięga aż 1880 roku. Budynek zawdzięcza swój niezwykły charakter między innymi wspaniałej, reprezentacyjnej elewacji i szlachetnej klatce schodowej z unikalną posadzką. Zadbaliśmy o to, aby uchronić od zapomnienia wszystko, co tylko możliwe. Monumentalna elewacja przykuwa wzrok dzięki starannie odrestaurowanym klasycyzującym dekoracjom, które podkreślają jej wartość i klasę. Umieszczona centralnie płaskorzeźba jest jak znak szczególny, wyróżniający budynek na tle zabudowy Radomia. Wśród fantazyjnie wijących się motywów florystycznych wypatrzeć można kobiecą główkę z tajemniczym uśmiechem spoglądającą z góry na przechodniów - mówi Adrian Kosmaczewski z Libre Group.

U dołu pierwszej kondygnacji są płaskorzeźby nawiązujące formą do tak zwanych gorgonejonów. Są to przedstawienia głowy mitycznej Meduzy. Prawdopodobnie w starożytności używano tego symbolu, jako ochrony przez złymi mocami. Gorgonejon występuje w różnych wersjach – czasem jest to twarz wykrzywiona, z językiem wysuniętym z ust, przypominająca bardziej zwierzę, niż człowieka. Czasem twarz Meduzy jest piękna i melancholijna, ale zawsze otoczona wijącymi się wężami.

Przy bramie na elewacji znajduje się także pamiątkowa tablica wspominająca mieszkającego tu przed wojną inżyniera Henryka Mierzejewskiego, założyciela Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich.