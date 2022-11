Trwa wyburzanie budynków po byłej Radomskiej Wytwórni Telefonów. Zobaczcie najnowsze zdjęcia

Trwa wyburzanie budynków po po byłej Radomskiej Wytwórni Telefonów

Pozwolenie na rozbiórkę obejmuje budynki znajdujące się na ulicy Wodnej na działkach oznaczonych numerami 19/18 i 19/20. Jest tam budynek administracyjno – socjalny z halą produkcyjno -montażową oraz budynek magazynowy. Wszystkie te budynki są ze sobą połączone. Wniosek złożyła spółka WFG z Poznania, właściciel działek. W miejscu rozebranych budynków powstanie prawdopodobnie 9-kondygnacyjny budynek mieszkalny.

Budynki, które mają być zburzone należały niegdyś do Radomskiej Wytwórni Telefonów, ale radomianom bardziej kojarzą się z inną spółką Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna – Telefony Polskie. To spółka córka RWT. Kiedy w latach już 90 -tych zasłużone dla Radomia przedsiębiorstwo chyliło się do upadku stworzono nową spółkę, która kontynuowała tradycję telekomunikacyjną miasta. Akcjonariuszami RWT TP zostali też Telekomunikacja Polska, warszawska firma "Mescomp", spółka giełdowa "Computerland" oraz szwedzki koncern "Ericsson".