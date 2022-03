Ukazała się powieść Agnieszki Stokłosy, autorki pochodzącej z Radomia

Bohaterki jej powieści: Laurę i Julię, połączył przypadek, wspólna praca przy fabrycznej taśmie i prawdziwa przyjaźń. Choć każda z nich ma swoją trudną historię, niestrudzenie dążą do szczęścia i nie pozwalają, by to, co przeszły, kładło się cieniem na ich obecnym życiu.

Jednak, kiedy pewnego dnia Julia otrzymuje wiadomość od znienawidzonego ojczyma, przeszłość powraca do niej w wyjątkowo bolesny sposób. Chcąc pomóc przyjaciółce, Laura również będzie musiała stanąć twarzą w twarz ze swoimi demonami. W tej nierównej walce przyjaciółki będą mierzyć się ze wstydem, zdradą, sekretami, oszustwami i szantażem. Tylko czy w tym całym zamieszaniu nie przegapią szansy na szczęście i miłość?

- Jak tajemnice z przeszłości wpłyną na dalsze losy dwóch przyjaciółek? Przekonaj się, czytając powieść!- zachęca wydawca.

Agnieszka Stokłosa urodziła się w Radomiu, jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego. Studiowała na Politechnice Radomskiej, jednak później wyjechała na Cypr. Dziś jest szczęśliwą mężatką, od dziesięciu lat mieszkającą w Bawarii. Ukończyła niemieckie studium handlowe. Od dawna nosiła się z zamiarem napisania książki, jednak dopiero w 2020 roku postanowiła zrealizować to wielkie marzenie.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Novae Res i jest dostępna w sprzedaży na stronie: https://bit.ly/Zdradzę_ci_sekret.