Ulica Szeroka Droga w Radomiu tonie w błocie. Mieszkańcy ponieśli koszty przygotowanie budowy. Procedurę rozpoczną od nowa?

Ulica Szeroka Droga w Radomiu tonie w błocie, a mieszkańcy bezskutecznie proszą o utwardzenie dojazdu

Sytuacja ta ma miejsce już od kilkunastu lat i nie pozostała zmieniona przez kolejne 4 ekipy rządzące miastem. Od 12 lat działa na terenie ulicy Szeroka Droga Komitet Społeczny, który powstał w 2011 roku, kiedy to starali się o tymczasowe utwardzenie ulicy. Przedstawiciele miasta doradzili mieszkańcom zamiast utwardzenia drogi - powołanie społecznego komitetu, który współpracowałby z miastem w kwestii budowy porządnej drogi. Przez blisko 5 lat nie można było wykonać projektu gdyż pierwszy lokator nie wyrażał zgody na oddanie gruntu pod budowę ulicy. Dopiero po wyrażeniu zgody przez Zarząd Dróg w Radomiu można było wykonać w projekcie zwężenie początkowego odcinka drogi. Kolejne kilka lat zajęły podziały gruntu i wywłaszczenia. Jednak z powodu braku zgody jednego z mieszkańców działki wrócił do właścicieli i ponownie trzeba było robić nowy podział, aż w 2018 roku grunty zostały przekazane aktem notarialnym na rzecz miasta. Minęły kolejne dwa lata zanim mieszkańcy otrzymali pozwolenie na budowę drogi. Wartość gruntów, które mieszkańcy oddali bezpłatnie pod budowę drogi wynosiła około 160 tysięcy złotych. Kolejne 110 tysięcy złotych zapłacili mieszkańcy ze swoich pieniędzy za projekt z podziałem gruntów.

Mieszkańcom pomaga radomska Lewica, która skierowała do prezydenta miasta pismo w tej sprawie. Ulica znajduje się tragicznym stanie, utrudniając życie mieszkańców i zlokalizowanych przy ulicy firm. Ulica ma około 700 metrów i znajduje się na niej około 40 zabudowanych działek a także mają tam siedzibę firmy handlowe oraz zakłady usługowe. Na terenach przyległych do ulicy, działki są wciąż zabudowywane. Na całej swojej długości ulica jest w fatalnym stanie, tak dziurawa, że trudno nią przejechać bez obawy o uszkodzenie zawieszenia samochodu. Na ulicy są głębokie rowy i koleiny. Przejście pieszo jest niemożliwe, zwłaszcza gdy padają deszcze lub śnieg.

Jak twierdzą mieszkańcy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji znał dobrze sytuację i obiecał mieszkańcom, że po przekazaniu gruntów oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, droga zostanie wybudowana. Komitet wielokrotnie interweniował w MZDiK-u , u prezydenta Radomia oraz wiceprezydenta miasta, brał udział w obradach Komisji Gospodarki. Bezskutecznie.

Przedstawiciele komitetu brali tez udział w ostatniej sesji Rady Miejskiej od godziny 10.30 do 19, ale nie zostali dopuszczeni do głosu przez prowadzącą obrady przewodniczącą Rady Miejskiej, mimo, iż wcześniej otrzymali informację, że będą mogli poruszyć swój palący problem właśnie podczas sesji rady Miejskiej. Pozwolenie na budowę traci moc z końcem października 2023 roku, dlatego tak ważne jest aby budowa rozpoczęła się do tego czasu. W przeciwnym razie trzeba będzie rozpoczynać od początku procedurę, która już zajęła blisko 12 lat. Koszt wybudowania ulicy Szeroka Droga jest wyceniony na 2 miliony złotych. Na razie mieszkańcy domagają się chociażby tymczasowego utwardzenia drogi do czasu zbudowania normalnej jezdni. Mieszkańcom ulicy pomagają posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska oraz członkowie radomskiej rady Nowej Lewicy Jolanta Luty i Bogdan Barszczyński.