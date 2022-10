Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu podpisał umowę o współpracę z uczelnią z Kazachstanu

Uczelnię radomską reprezentował Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu profesor doktor habilitowany Sławomir Bukowski oraz prorektor do spraw naukowych doktor habilitowany Wojciech Żurowski, profesor uniwersytetu. Stronę kazachską reprezentowali zaś Rektor Begentayev Meiram Mukhametrakhimovich, a także Kuldeyev Yerzhan Itemenovich, prorektor do spraw Rozwoju i Planowania Strategicznego.

Współpraca zapoczątkowana została przez Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, który wszedł w porozumienie z Katedrą Geofizyki Uniwersytetu Satbajewa, co zaowocowało już wspólnymi publikacjami. Podpisywana teraz umowa obejmuje pozyskanie grantów międzynarodowych na dalsze wspólne badania, wymianę studentów i wzajemne wizyty profesorów, a także szeroko rozumiane współdziałanie na polu nauki i budowanie pomostów pomiędzy naszymi krajami i narodami.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy okazję rozpocząć współpracę z Uniwersytetem Satbajewa w Kazachstanie. Wiele nas łączy od strony historycznej, ale też po dyskusjach doszliśmy do wniosku, że obie uczelnie mają wysoki potencjał badawczy, jest pewna komplementarność badań i jest to świetna płaszczyzna do tego, żeby rozwinąć współpracę przede wszystkim w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w różnych dyscyplinach