Uroczysty Dzień Patrona w IV Liceum Ogólnokształcącym imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Zobacz zdjęcia

Uczniowie, nauczyciele i absolwenci IV Liceum Ogólnokształcącym imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu świętowali Dzień Patrona

„Łączy nas Chałubiński” – pod takim hasłem świętowano w „Chałubińszczaku” w piątek, 4 listopada Dzień Patrona. Wśród zaproszonych gości byli absolwenci zasłużonej szkoły, przedstawiciele władz miasta, rodzice. Znane w Radomiu osoby, które uczęszczały do tej szkoły i byli obecni na Dniu Patrona to Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia oraz Wojciech Sałek z Radia Plus Radom.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ma swoją siedzibę przy ulicy Mariackiej 25 w Radomiu. Szkoła powstała w 1905 roku z inicjatywy Prospera Jarzyńskiego – pierwszego dyrektora ówczesnego gimnazjum męskiego imienia świętego Stanisława Kostki.

Szkoła wielokrotnie zmieniała swój adres. W latach 1905–1939 znajdowała się w budynku przy dzisiejszej ulicy Traugutta 61, w okresie II wojny światowej prowadzono tajną naukę, a po wojnie liceum przeniosło się do gmachu dawnego (bo XVIII-wiecznego) Kolegium Pijarów na Rynku i tu pozostało do 1972 roku.