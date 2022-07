Uwaga kierowcy! Skrzyżowanie ulic Zbrowskiego, Katowickiej oraz Wodnej w Radomiu zamknięte. Obowiązują objazdy

Zamknięcie skrzyżowania dla pojazdów ma związek z kolejnymi robotami ziemnymi prowadzonymi w ciągu ulicy Zbrowskiego. Wciąż jest także nieprzejezdny fragment pomiędzy ulicami Katowicką a Struga. Oznakowane objazdy nadal przebiegają w obydwu kierunkach ulicami Struga, Szklaną i Kolberga (korekta dotychczasowej trasy) albo Struga, 25 Czerwca oraz Żeromskiego (bez zmiany od 15 kwietnia).

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz stosowanie się do zmienionego oznakowania ulicy lub do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę - mówi Dawid Puton, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.