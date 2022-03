Uwaga kierowcy! W piątek 25 marca w Radomiu będą utrudnienia podczas Marszu dla Życia i Rodziny. Sprawdź szczegóły

W piątek w Radomiu będzie Marsz dla Życia i Rodziny

W godzinach około 17:30-18:00 odbędzie się Radomski Marsz dla Życia. Zacznie się on przy katedrze. Uczestnicy przejdą ulicą Żeromskiego sprzed kościoła garnizonowego do klasztoru ojców Bernardynów. Może to spowodować opóźnienia w kursowaniu autobusów linii 1, 7, 8, 9, 15 i 25 (na odcinku ulicy Żeromskiego).

W godzinach około 19:45-20:30 odbędzie się przemarsz w ramach obchodów Dnia Świętości Życia. Jego uczestnicy przejdą sprzed klasztoru ojców Bernardynów przez ulice Żeromskiego i Malczewskiego do pomnika na skwerze Maryi Matki Życia. Może to spowodować opóźnienia autobusów linii 1, 7, 8, 9, 15, 17 i 25.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsc przemarszu oraz o stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających trasę bądź w miarę możliwości o omijanie tego rejonu Radomia.

Organizatorem obu przemarszów jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezji Radomskiej.