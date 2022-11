Uwaga kierowcy. Zamkną skrzyżowanie ulic Dębowej, Kosowskiej i Stasieckiego na Borkach w Radomiu. Wodociągi zaczynają prace

Będą utrudnienia w ruchu na Borkach w Radomiu. Zamykają skrzyżowanie ulic Dębowej, Kosowskiej i Stasieckiego

Pierwszy etap zadania Wodociągów Miejskich będzie polegał na zamknięciu dla ruchu skrzyżowania ulic Dębowej, Kosowskiej i Stasieckiego (po zachodniej stronie budynków Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego). Jak informuje objazd w obie strony będzie wyznaczony ulicami Maratońską, Limanowskiego oraz Suchą. Ruch lokalny będzie natomiast odbywał się w obu kierunkach ulicami Stasieckiego (także na wprost), Sikorskiego, Kamienną i Zalewową.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę - czytamy w komunikacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.