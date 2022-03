Uwaga na fałszywe SMS-y. Rezerwiści dostają fałszywe powołania na wojskowe ćwiczenia

W związku z pojawieniem się SMS-ów na temat stawiennictwa w siedzibach Wojskowej Komendy Uzupełnień lub Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego informujemy, że są to informacje fałszywe, służące jedynie dezinformacji.

W przypadku otrzymania takiego SMS-a prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z najbliższą Wojskową Komendą Uzupełnień lub Wojewódzkim Sztabem Wojskowym” - czytamy w komunikacie radomskiego WKU.

- To są sms-y skierowane do rezerwistów i mówiących o tym, że ktoś konkretny ma się stawić w jednostce wojskowej, albo innej instytucji wojskowej, po to, żeby odbyć ćwiczenie wojskowe. To są z całą pewnością fake - newsy, bo my nie wysyłamy takich wezwań. Powołanie może odbyć się tylko poprzez wysłanie karty powołania, a nigdy za pomocą sms, albo maila - powiedział Marcin Płaza z Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Radomiu. Warto dodać, że też wojsko nie komunikuje się w sprawie powołania do wojska drogą telefoniczną.