W centrum Radomia powstaje apartamentowiec Staszica House. Zobacz najnowsze zdjęcia z budowy oraz wizualizacje

W centrum Radomia rośnie nowoczesny blok mieszkalny

Mieszkania w centrum

Nowy budynek nazywa się Staszica House. Budynek ma cztery kondygnacje. Będą 52 mieszkania, przygotowano również miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Sprzedało się już większość mieszkań, ale część lokali jest jeszcze do kupienia.

W Staszica House przewidziano dwie główne funkcje - mieszkalną i usługową oraz dwie funkcje uzupełniające - komunikacyjną oraz parkingową. W budynku lokale mieszkalne są przynależne do trzech klatek schodowych A, B i C (klatki oddymiane) z windami pośrodku klatek schodowych.