W Domu Kultury Idalin w Radomiu kapele rockowe zagrały dla Krzysia Czupryna. Zobacz zdjęcia

Koncert dla Krzysia Czupryna w Domu Kultury Idalin

Dochód z tego koncertu przeznaczony na leczenie chłopca chorego na EB, czyli pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Chorych na EB boli najdelikatniejszy dotyk. Ich skóra jest mocno poraniona. Rozległe zmiany pojawiają się wszędzie – na rękach, głowie, w małych, dziecięcych buziach. Rany często krwawią, przyklejają się do ubrań. To bardzo bolesna i nieuleczalna choroba. Leczenie Krzysia to ciężka codzienna walka, która wymaga dużych nakładów finansowych, a także wiąże się z licznymi wyjazdami. Stąd nie tylko w Radomiu, ale też w wielu miejscowościach regionu organizowane są koncerty charytatywne.