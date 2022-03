W Kamienicy Deskurów nie maleje liczba uchodźców, które uciekły z Ukrainy i potrzebują pomocy. Zobacz zdjęcia

W Kamienicy Deskurów w Radomiu wciąż wre praca - niemal przez całą dobę. Segregowane są tam dary, który są następnie transportowane na Ukrainę, bądź odbierane na miejscu przez Ukraińców, którzy przed pożogą wojenną dotarli do naszego miasta. W punkcie konsultacyjnym wciąż udzielana jest pomoc uchodźcom we wszelkich sprawach.



Na kolejnych slajdach zobacz co się dzieje w Kamienicy Deskurów >>>