W Kamienicy Deskurów powstała wyjątkowa świetlica Lokomotywa - dla dzieci Ukraińców, którzy trafili do Radomia. Zobaczcie zdjęcia

Świetlicę oficjalnie otwierała w czwartek , 10 marca, Anna Szczygielska z Zakłady Automatyki Kombud, prezydent Radomia Radosłąw Witkowski, przedstawiciele fundacji Dobry Duszek oraz Konrad Witkowski - dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

- Wojna w Ukrainie to ogromny kryzys humanitarny. Wśród uchodźców są matki z dziećmi, dla których to doświadczenie jest wyjątkowo traumatyczne. To właśnie dla nich powstała Lokomotywa. Chcemy zapewnić dzieciom zabawę, radość i poczucie domowego ciepła, tak potrzebne zwłaszcza teraz