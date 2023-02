W Łaźni w Radomiu otwarto wystawę malarstwa Magdaleny Kopron - Kusiak. Są piękne pejzaże i... kury. Zobacz zdjęcia

Artystkę przedstawił i mówił o jej twórczości Karol Suwała z Łaźni. Następnie Magdalena Kopron – Kusiak sama opowiadała o swoich obrazach.

Są wśród nich pejzaże najczęściej malowane w plenerze pokazujące bliskie autorce miejsca, którymi się zachwyca od dzieciństwa. Mieszka bowiem we wsi Rudy, niedaleko Puław i Kazimierza nad Wisłą. Towarzyszą jej tam obrazy: pejzaże, portrety, ptaki.

- Puławy, Rudy z Kurówką, Wisła, Kazimierz Dolny, Nałęczów - tam mieszkam i pracuję. Podróże pozwalają przemieszczać się w otwartej przestrzeni świata i zwiedzać wewnętrzne zakamarki. Nabieram przekonania, że człowiek, wyrastając z otaczającej go natury, oddycha i czuje to co ona, że to co tworzy jest jej i z niej jest bliższe prawdy. Pory roku to niezmienny rytm i sens, kolor i światło - mówiła artystka.