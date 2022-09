W niedzielę, 11 września będą utrudnienia w ruchu samochodów w południowej części Radomia. Ulicami przejedzie rajd rowerowy

Spodziewane utrudnienia w południowej części Radomia

Utrudnienia mogą wystąpić w godzinach od 10 do 10.45 w związku z imprezą pod nazwą „Co Za Jazda”. Kolumna rowerzystów wyruszy o godzinie 10:00 z Rynku, a następnie przejedzie ulicami Grodzką, Wałową, Lekarską, Tochtermana, Traugutta, Narutowicza, Kościuszki, Dowkontta, aleją Grzecznarowskiego, Kuronia (południową obwodnicą Radomia), Wyścigową (przez wiadukt nad obwodnicą), Żołnierzy Misji Pokojowych i Witkacego do Sołtykowa (kierunek docelowy tej wyprawy to Rzeczniów). Przejazd rowerzystów może spowodować chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym, a także ewentualne kilkuminutowe opóźnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej większości linii (nie dotyczy jedynie linii 12, 16, 17, 24 i 26).

Przejazd kolumny będą zabezpieczać funkcjonariusze policji. Zgodnie z wydaną decyzją uczestnicy imprezy są zobowiązani do poruszania się jedynie po prawej stronie drogi (zajmując nie więcej niż jeden pas ruchu!), nieprzekraczania osi jezdni oraz zachowywania ostrożności. W przejeździe tym nie mogą brać udziału żadne samochody (nie licząc radiowozów) - dopuszczalny jest jedynie przejazd rowerzystów i pojazdów pomocy medycznej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji nie odpowiada za ewentualne zmiany trasy przejazdu, niezgodne z wydaną decyzją. MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie trasy przejazdu kolumny, a także o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem lub - w miarę możliwości - o omijanie tego rejonu miasta.