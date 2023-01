W Radomiu działa już psychologiczny Punkt Informacyjno-Edukacyjny. Korzystać mogą dzieci i młodzież w kryzysie emocjonalnym

Jak podkreślają pomysłodawcy stworzenia Punktu, powstał on jako odpowiedź na problem problem prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Statystyka ta wzrasta niestety w zastraszającym tempie. Porównując tylko 2020 i 2021 rok, liczba prób samobójczych wśród osób niepełnoletnich wzrosła w kraju z 843 do 1496, czyli aż o 77 procent. Zeszły rok był jeszcze gorszy, ponieważ tylko do września odnotowano 1535 prób samobójczych nastolatków.