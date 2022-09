W Radomiu na ulicy Wróblewskiego zderzyły się dwa samochody. Ranną kobietę zabrała karetka do szpitala

Wypadek w Radomiu na ulicy Wróblewskiego

Do wypadku doszło w środę 28 września około godziny 9.15 na ulicy Wróblewskiego w Radomiu. - 48 – letnia kobieta kierująca renault na ulicy Wróblewskiego nie zachowała szczególnej ostrożności dojeżdżając do skrzyżowania, nie dostosowała się także do znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” i doprowadziła do zderzenia z volkswagenem transporterem. Na skutek zderzenia volkswagen uderzył jeszcze w ogrodzenie przy posesji, zniszczona została także skrzynka energetyczna – informuje starszy sierżant Kamil Warda, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Ranna 48 – latka kierująca renault została zabrana do szpitala. Oboje kierujący byli trzeźwi. Drogówka na miejscu prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny wypadku.