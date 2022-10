W Radomiu odbyły się uroczystości z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela, a koncert dali... sami dyrektorzy szkół

Dzień Nauczyciela w Radomiu

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, był okazją, by podziękować nauczycielom za ich pracę i wychowanie. Miejska uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu już we wtorek 11 października, choć w kalendarzu ten dzień obchodzony jest 14 października. Była to okazja, by wszystkim radomskim pedagogom podziękować za wiedzę, którą na co dzień przekazują dzieciom i młodzieży oraz za bezcenny wkład w wychowanie kolejnych pokoleń radomian.

Obok gospodarzy uroczystości, w tym prezydenta Radosława Witkowskiego, byli przedstawiciele związków zawodowych w oświacie, kuratorium oświaty, radni. Licznie przybyli dyrektorzy placówek oświatowych i sami nauczyciele.