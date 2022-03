W Radomiu powstaną nowe ścieżki rowerowe wzdłuż ulic 11 Listopada i Beliny-Prażmowskiego. To inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego

W Radomiu powstaną nowe ścieżki rowerowe wzdłuż ulic 11 Listopada i Beliny-Prażmowskiego

Nowe drogi dla cyklistów powstaną w ramach realizacji zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego. Łącznie ich budowa pochłonie ponad półtora milionów złotych.

- Dróg dla rowerów w Radomiu jest całkiem sporo. Natomiast nie tworzą one nadal spójnej sieci. Obie inwestycje, o których dzisiaj mówimy, to kontynuacja realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego. Dzięki głosom mieszkańców powstaną kolejne dwa odcinki, które ułatwią rowerzystom jazdę po Radomiu. Będą elementem spójnej sieci, którą tworzymy, łącząc już istniejące odcinki. Docelowo chcemy umożliwić sprawny i bezpieczny dojazd do centrum praktycznie z każdej części miasta - mówi Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia.