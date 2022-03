W Radomiu powstanie kolejny mural z obrazem Jacka Malczewskiego. Tym razem będzie to "Zatruta studnia" na kamienicy przy Niedziałkowskiego

Jak informowaliśmy w październiku minionego roku, spóła Libre Group zakupiła trzy kamienice w Radomiu, by nadać im nowego blasku. Mowa o tych mieszczących się przy ulicy Niedziałkowskiego 16, 25 Czerwca 12 i 25 Czerwca 27.

Kamienice w Radomiu przejdą rewitalizację. Wiemy, które zostaną wyremontowane. Zobacz, jak mają wyglądać

Spółka prace przy jednej z nich, a dokładniej tej przy ulicy Niedziałkowskiego 16, rozpoczęła jeszcze przed minionymi wakacjami. Jej renowacja postępuje, a obiekt ma być gotowy jeszcze w kwietniu. Inwestor niedawno podjął decyzję o tym, by namalować na niej obraz sławnego symbolisty, Jacka Malczewskiego, pod tytułem "Zatruta studnia".

- Uważamy, że jest to dobra promocja dla miasta, uczczenie wybitnego radomianina, którym jest Jacek Malczewski oraz nasz mały gest w stronę mieszkańców za możliwość prowadzenia działalności w tym mieście polegającej na rewitalizacji kamienic. Ze względu na to, że zajmujemy się rewitalizacją kamienic, to blisko jest nam do propagowania sztuki, gdyż architektura naszych budynków również się do niej zalicza. Obecnie jesteśmy w trakcie remontu kamienicy przy Niedziałkowskiego 16 w Radomiu, na której będzie znajdował się mural. Uważamy, że mural bardzo dobrze wkomponuje się w naszą klimatyczną kamienice - informuje Adrian Kosmaczewski z Libre Group.