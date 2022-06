W Radomiu powstanie nowy wiadukt, przystanek kolejowy i szybkie połączenie z lotniskiem. Zobacz wizualizacje

Nowy wiadukt, przystanek kolejowy i szybka komunikacja z centrum Radomia na lotnisko

Ma być to jedna z najważniejszych inwestycji w mieście w najbliższej przyszłości. Będzie to inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, ale w porozumieniu ze spółką PKP PLK. Cała budowa ma znaczenie dla osób, które z samego centrum miasta – z ulicy Żeromskiego - będą mogły najprostszą drogą dostać się na lotnisko, ale też dla przyjezdnych, którzy będą mogli wysiąść z pociągu na przystanku kolejowym Radom Wschód i dostać się do Portu Lotniczego Warszawa Radom. Miasto ma już zapewnione z funduszy państwowych 95 milionów złotych na realizację inwestycji.

Cały projekt budzi duże emocje w mieście, a Bractwo Rowerowe w Radomiu, które opublikowało wizualizacje projektu ma też swoje uwagi co do przyjętych rozwiązań. „Wiemy jak będzie wyglądał nowy wiadukt na ul. Żeromskiego. Cieszymy się, że uwzględniono nasze uwagi zarówno co do funkcjonalności wiat przystankowych jak i poszerzeń w miejscach akumulacji pieszych. Smuci słabe odniesienie się projektanta i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu do wjazdu na kontraruch na ul. Metalowej, generalnie słabą geometria toru jazdy rowerem oraz teleport dla jadących od strony lotniska na skrzyżowaniu z ul. Zbrowskiego. Halo! 20 lecie XXI w. to już nie czas na takie pokraczne rozwiązania i zmuszanie do jazdy po krawężnikach czy przejściu dla pieszych. Sam obiekt będzie zdecydowanie wyższy, bo będzie miał ponad 10 m wysokości a to oznacza, że będzie trudniej na niego wjechać. Z racji budowy pod nim przystanku Radom Wschodni (dziękujemy Kocham Radom) powstanie też poczekalnia(?) dla przesiadających się na autobusy w kierunku Lotnisko Warszawa Radom” – czytamy na stronie Bractwa Rowerowego.