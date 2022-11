W Radomiu rozdano stypendia kanadyjskie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wsparcie dostało dwanaście osób. Zobaczcie zdjęcia

Stypendia kanadyjskie dla uzdolnionej młodzieży rozdane

12 dzieci w różnym wieku dostało po 3076 złotych jednorazowego stypendium od kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Była to już 16 edycja naboru prowadzonego przez Urząd Miejski w Radomiu przy zaangażowaniu pełnomocnika fundacji Krzysztofa Gajewskiego.

Fundacja Polonii kanadyjskiej Polish Orphans Charity najzdolniejszych uczniów radomskich szkół wspiera już od lat. W tym czasie doczekała się sporej grupy stypendystów, którzy odnoszą sukcesy artystyczne w Polsce, ale i za granicą. Ze wsparcia fundacji przed laty korzystali między innymi Klaudia Kowalik, czy Piotr Zarzyka.

- Te pieniądze może nie będą przełomem w waszej karierze, rozwijaniu pasji, ale na pewno pomogą tak jak pomogły już wielu osobom. Od 16 lat mamy okazję spotykać się w tej sali, aby pochwalić się współpracą z naszymi kanadyjskimi przyjaciółmi, możemy porozmawiać co możemy jeszcze zrobić. Te plany i nasze rozmowy przekładają się potem na materialny wymiar, czyli na stypendia. Pieniądze to jedno, a drugie to to, że ktoś docenił wasz talent, wasze zainteresowania. Mam nadzieję, że te pieniądze pomogą wam otworzyć drogę do wielkiej kariery – powiedział Radosław Witkowski, prezydent Radomia, który jeszcze jako radny radomski został członkiem komisji przyznającej uzdolnionej młodzieży wsparcie.