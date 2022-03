W Radomiu trwa budowa bloku mieszkalnego przy ulicy Wilczej 9, inwestorem jest spółdzielnia „Nasz Dom”. Co na budowie? Zobaczcie zdjęcia

Rośnie apartamentowiec przy ulicy Wilczej w w Radomiu

Roboty zaczęły się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, gdy zaczęła się rozbiórka starego domu jednorodzinnego. Dla mieszkańców Śródmieścia dom miał swój urok – był stary, wciśnięty między pobliskie wieżowce przy ulicy Struga, z przydomowym ogródkiem, choć niezamieszkały już od paru lat. I właśnie jesienią dom został kompletnie rozebrany. Rozpoczęła się w tym miejscu inwestycja radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

- Zaplanowaliśmy w tym miejscu budowę budynku wielorodzinnego. Według planów, w przyszłym budynku będzie pięć kondygnacji i łącznie 28 mieszkań. W bloku będą też dwupoziomowe, podziemne garaże dla właścicieli lokali – mówił nam wówczas Jacek Woźniak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

Mieszkania będą miały zróżnicowany metraż: od kawalerek po 3 pokojowe apartamenty. Do każdego lokalu przynależy balkon a do garażu komórka lokatorska. Budynek ma parter i 4 piętra. Łączna powierzchnia mieszkaniowa wynosi 1286 metrów kwadratowych. Zaplanowano też 30 miejsc postojowych dla samochodów. Każde mieszkanie posiada więc własny garaż i będą znajdować się one na parterze i w podziemiu.