W Radomiu uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieli ciekawe zajęcia w Rumunii w ramach Erasmusa

Podsumowanie Erasmusa” z udziałem wiceprezydent Radomia

Przez 6 miesięcy grupa uczniów z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego imienia 72 Pułku Piechoty ZDZ w Radomiu uczestniczyła w projekcie. Jego zwieńczeniem był wyjazd 20-osobowej grupy z opiekunami na dwutygodniowy pobyt do Rumunii. W mieście Valea Calugareasca radomska młodzież poznała swoich rówieśników – uczniów miejscowego Liceum Zawodowego. Są szanse na rewizytę w Radomiu, w ramach unijnego projektu.

W Rumunii radomscy uczniowie mieli okazję do szlifowania języka angielskiego, zwiedzania najciekawszych zabytków. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie były osiągnięcia w nauce, dobra znajomość języków obcych i aktywność w życiu szkoły.

Wiceprezydent Katarzyna Kalinowska pogratulowała młodzieży udziału w projekcie. – „Erasmus”

- To najlepszy projekt europejski. Wierzcie mi, efekty przydają się w życiu, na pewno u was też będą procentować. Erasmus to także przygoda, o której pamięta się całe życie – powiedziała, dzieląc się swoimi doświadczeniami.

- Młodzież chce się u nas uczyć, rozwijać swoje pasje, a szkoły ZDZ stale rozwijają nowoczesną ofertę edukacyjną - dodała Katarzyna Kołodziejska, dyrektorka szkół ZDZ w Radomiu.