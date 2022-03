W Radomiu zmienia się od 19 marca rozkład jazdy autobusów na linii 18 i 26

Zmiana rozkładu autobusów 18 i 26 w Radomiu

Na linii 18 zostaną wprowadzone następujące zmiany godzin kursowania, wyłącznie w dni powszednie: przesunięcie kursu z 4:46 na 4:43 z pętli Dw. Główny PKP / pl. Dworcowy, a także przesunięcie kursu z 5:00 na 4:55 z pętli Pruszaków.

Z kolei na linii 26 zostaną wprowadzone następujące zmiany w dni powszednie: przesunięcie kursu z 6:11 na 6:17 z pętli Janiszew; przesunięcie kursu z 6:27 na 6:07 z pętli Mokra / Wernera i skierowanie do Jedlni-Letniska zamiast do Myśliszewic; uruchomienie kursu o 7:01 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP (zamiast kursu o 7:04 z pętli Myśliszewice); przesunięcie kursu z 16:56 na 17:07 z pętli Myśliszewice; przesunięcie kursu z 17:18 na 17:33 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP; przesunięcie kursu z 18:00 na 18:02 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP; skierowanie kursu o 18:00 z pętli Janiszew do Myśliszewic zamiast do Jedlni-Letniska; skierowanie kursu o 18:45 z pętli Mokra / Wernera do Jedlni-Letniska zamiast do Myśliszewic; uruchomienie kursu o 18:47 z pętli Myśliszewice (zamiast kursu o 18:45 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP); uruchomienie kursu o 19:23 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP (zamiast kursu o 19:22 z pętli Myśliszewice); przesunięcie kursu z 19:30 na 19:31 z pętli Mokra / Wernera i skierowanie do Jedlni-Letniska zamiast do Myśliszewic; skierowanie kursu o 20:06 z pętli Janiszew do Myśliszewic zamiast do Jedlni-Letniska; uruchomienie kursu o 20:06 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP (zamiast kursu o 20:05 z pętli Myśliszewice); uruchomienie kursu o 20:48 z pętli Myśliszewice (zamiast kursu o 20:48 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP). Wprowadzone zostaną poza tym następujące zmiany w dni wolne od pracy: przesunięcie kursu w soboty z 4:58 na 4:26 z pętli Mokra / Wernera; przesunięcie kursu w soboty z 5:32 na 5:00 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP; przesunięcie kursu w niedziele i święta z 5:52 na 5:25 z pętli Mokra / Wernera; przesunięcie kursu w niedziele i święta z 6:27 na 6:00 z pętli Jedlnia-Letnisko / Dworzec PKP. Powyższe korekty godzin odjazdów na linii 26 są związane z postulatami pasażerów, zarówno z Radomia, jak też z gminy Jedlnia-Letnisko.