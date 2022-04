W radomskich szkołach kształci się już 650 uczniów z Ukrainy. Przyjęci w nich zostali w sposób serdeczny i empatyczny

Z możliwości kontynuowania nauki w placówkach oświaty na ternie Radomia skorzystało już 650 ukraińskich uczniów. Mają oni do wyboru dwie opcje kształcenia: w oddziałach przygotowawczych, gdzie głównie uczą się języka polskiego, lub w klasach z radomskimi uczniami.

- Uczniowie z Ukrainy decydują się albo na oddziały przygotowawcze, albo chodzą do regularnych klas z radomskimi dziećmi, do których są przypisywani zgodnie z wiekiem. W oddziałach przygotowawczych położony jest nacisk na naukę jeżyka polskiego. Realizowana jest w nich również podstawa programowa, ale w okrojonej wersji. Pracują w nich nauczyciele wspomagający, którzy nie muszą spełniać wymogów związanych z wykształceniem czy doświadczeniem. W związku z tym w Radomiu zatrudniamy na to stanowisko uchodźców, którzy pracowali w Ukrainie jako pedagodzy, psychologowie czy nauczyciele, a także potrafią posługiwać się językiem polskim w sposób komunikatywny. Ułatwia nam to zdecydowanie komunikację między dziećmi ukraińskimi a polskimi nauczycielami, chociażby w przypadku realizowania tej podstawy programowej. Natomiast uczniowie w regularnych klasach traktowani są tak samo, jak radomscy uczniowie. Realizują tę samą podstawę programową w języku polskim i korzystają z tych samych podręczników - wyjaśnia Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.