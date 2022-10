W Radomskiej Orkiestrze Kameralnej odbędzie się sztuka „Ludzie inteligentni” w gwiazdorskiej obsadzie

Twórcy teatralnych hitów „Boeing, Boeing” oraz „Imię” zapraszają na kolejną przebojową komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Faza dojrzałej harmonii nie zadowala ludzi inteligentnych. Dlatego gdy tylko w ich relacjach zaczyna panować spokój, bohaterowie komedii szukają sposobu na zmianę sytuacji. David podejmuje decyzję o rozstaniu ze swoją długoletnią partnerką Chloe. Brak sprzeciwu z jej strony zupełnie go zaskakuje. Ich przyjaciele oraz ich partnerki mnożą teorie i domysły. Może ona go zdradza - sugerują kumple. Może oni wszyscy zdradzają - zastanawiają się w trakcie babskich wieczorów przyjaciółki. Trzy pary prowadzą rodzaj gry i, jak w reakcji łańcuchowej, kryzys jednego związku wywołuje kolejny. Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus... A nas jak zwykle będą śmieszyć do łez nieudolne próby odkrywania tych obcych sobie planet. Twórcy teatralnych hitów „Boeing, Boeing” oraz „Imię” zapraszają na kolejną przebojową komedię w gwiazdorskiej obsadzie.