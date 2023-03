W sobotę 25 marca na targowisku Korej w Radomiu można było kupić palmy wielkanocne, koszyki, baranki cukrowe. Zobacz zdjęcia

Na radomskim targowisku Korej w sobotę 25 marca można było kupić piękne palmy, koszyczki do święcenia pokarmów, baranki, zajączki, dekoracje świąteczne. Palmy w różnych kształtach i kolorach można kupić już od 3 złoty ( te najmniejsze ) do 50 złotych za duże bogato zdobione. Koszyczki do święcenia pokarmów zależnie od wielkości oraz zdobienia kosztują od 90 do 120 złotych. Za cukrowe baranki trzeba było zapłacić od 3 do 7 złotych zależnie od wielkości. Cukrowe kolorowe zajączki i kurki kosztowały 7 złotych. Wielkanocne stroiki kosztowały od 35 do 55 złotych. Kolorowe zajączki w kapeluszach z koszyczkami kosztowały od 10 do 50 złotych. >

Tadeusz Klocek