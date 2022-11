W Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przeprowadzono profilaktyczne badania dla uczniów obejmujące diagnostykę nowotworów

W Zespole Szkół Budowlanych przeprowadzono profilaktyczne badania dla uczniów

Badania przeprowadziła firma Medica Laboratorium Analiz Medycznych, Partner strategiczny: Abbott.

"Movember" to kampania profilaktyczna, której celem jest zwiększenie świadomości na temat raka jąder i prostaty. Akcja skierowana jest do mężczyzn między 15. i 35. rokiem życia, a także powyżej 40. roku życia. Jest istotna, bo rak jąder dotyczy 1% populacji - mówiła Agnieszka Flont, kierownik Laboratorium Analiz Medycznych Medica.

Szacuje się, że co 3 mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn po 80 roku życia zachoruje na raka prostaty. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy mężczyzn po 45. roku życia. Nowotwór ten zajmuje niezmiennie 4. miejsce pod względem śmiertelności na świecie. Coraz więcej wiemy na temat czynników mogących wpłynąć na rozwój choroby nowotworowej, jak również na temat profilaktyki i badań profilaktycznych. To właśnie w tym celu powstała kampania Movember,