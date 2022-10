W Zespole Szkół Technicznych w Radomiu otwarto radiowęzeł szkolny. Zobacz zdjęcia

- 10 października to dzień, który zapisze się w historii szkoły. Radiowęzeł, który ja pamiętam ze swoich czasów szkolnych miał ogromne znaczenie – integrował, to była ta przestrzeń, gdzie puszczano muzykę na przerwach, na lekcjach. To był kanał, gdzie podawano najważniejsze informacje z życia szkoły. Mam nadzieję, że ten radiowęzeł będzie wypełniał podobną rolę. Liczę na to, że przez radiowęzeł uczniowie będą mogli dzielić się swoimi pasjami – powiedziała Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.