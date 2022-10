Wciąż nie może ruszyć budowa apartamentowca Combo Radom przy ulicy Malczewskiego w Radomiu. Zobacz wizualizacje

W Urzędzie Miejskim w Radomiu czeka na pozytywną decyzję wniosek o wydania pozwolenia na budowę apartamentowca. Budowa jednak nie może ruszyć, bo brakuje pozwolenia na budowę, a to zależy od pozytywnej opinii Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji związanego z dojazdem do działki.

Apartamentowiec miałby stanąć na niezagospodarowanej działce przy ulicy Malczewskiego, między ulicą Kelles-Krauza a Galileusza, po prawej stronie, jadąc w stronę ulicy Warszawskiej.

- Działkę kupiliśmy w dobrej wierze od miasta licząc na to, że nie ma żadnych problemów z dojazdem do ulicy. Zresztą sąsiednie działki też należą do miasta. Okazało się jednak, że samo skrzyżowanie, z którego korzystają przecież wszyscy, jest na terenie formalnie należącym do właścicieli Galerii Słonecznej, a nie do miasta. Liczymy na to, że będzie dobra wola ze strony miasta, aby rozwiązać w jakiś sposób ten problem