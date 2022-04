Weekend atrakcji w Amfiteatrze w Radomiu. Będą opowieści dla dzieci i dorosłych oraz spotkanie z Jasiem i Małgosią

W sobotę, 23 kwietnia, są aż dwa spotkania!

Pierwsze - o godzinie 15, w obiekcie przy Daszyńskiego 5, to w cyklu "Wkręć się w opowieść" Szymon Góralczyk i Opowieści drzew.

Drzewa to piękne istoty, które wiele lat stoją w jednym miejscu i obserwują to co dzieje się dookoła. Lubią towarzystwo innych drzew, bo wtedy mogą ze sobą rozmawiać i pomagać sobie wzajemnie. Co opowiadają drzewa? Jakie są te piękne istoty, które zasypiają na zimę a budzą się wiosną? Posłuchamy jednego z najlepszych opowiadaczy w Polsce.

