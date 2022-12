Wernisaż wystawy „Powroty” Marka Macieja Citaka odbył się w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zobacz zdjęcia

Marek Citak to znana postać w środowisku nauczycielskim, muzealnym i artystycznym. Był nauczycielem plastyki i techniki, dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej numer 13 w Radomiu, a także kierownikiem działu plastycznego muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Cały ten czas zawodowy uzupełniał pracą twórczą zajmując się snycerstwem, malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Efekty swych prac pokazywał na wielu wystawach.

Tym razem w galerii "Szóstki" wraca do snycerstwa i pokazuje kapliczki. To kapliczki z różnych regionów Polski: zakopiańskiego, krynickiego, orawskiego, łemkowskiego a nawet radomskiego. Każda z nich jest pokazana w otoczeniu obrazów i rysunków związanych z miejscami pochodzenia kapliczek.

- Ta wystawa to powrót. Wracam do snycerstwa i do miejsc bliskich sercu. Snycerstwo to dziedzina sztuki zdobniczej – sztuka rzeźbienia w drewnie. Formy snycerskie stanowią podstawę mojej twórczości związanej z domem rodzinnym w Krynicy Zdroju. Mój ojciec, Józef Citak, był tam znanym rzeźbiarzem ludowym. Ja też zacząłem od rzeźbienia. A moim znakiem rozpoznawczym stała się kapliczka - mówił podczas wernisażu Marek Citak.