Wernisaż wystawy w Kamienicy Deskurów w Radomiu. Dużo osób przyszło obejrzeć szopki z różnych stron świata. Zobacz zdjęcia

Wystawa w Radomiu. Szopki z różnych stron świata

- Musi być żłobek Maryja i Józef, ale każdy kraj, każda kultura w szopkę wplata jakieś własne elementy kulturowe - mówi Beata Wojciechowska z Resursy Obywatelskiej. W szopkach z Meksyku nie ma klasycznej szopki, Święta Rodzina jest natomiast..w kukurydzy. - Nam się Boże Narodzenie kojarzy ze śniegiem, choinką, a przecież w Ameryce Południowej w tym okresie są zbiory, dlatego ich szopki mają w sobie inne elementy – mówi Beata Wojciechowska.

Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę od 10 do 17 (ostatnie wejście). Wystawa jest czynna do 10 lutego.

Głównie są to szopki z lat 70-tych, 80-tych oraz początku lat 90 – tych. Najwięcej jest szopek krakowskich, ale nie ma w tym nic dziwnego, bo słyną one na cały świat i są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Krakowie w historycznych czasach głównie tworzyli je murarze, którzy w czasie jesienno – zimowym. Szopki pokazywane w Radomiu zostały sprowadzone z muzeów etnograficznych w Warszawie i Krakowie oraz z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.