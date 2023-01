Wielki "Bal u Pana Bemola" w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Przedszkolaki uczyły się o karnawale. Zobacz zdjęcia

Było to już drugie Spotkanie z Panem Bemolem organizowane w ramach poranków muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. W planach na cały rok szkolny są łącznie cztery tego typu wydarzenia. Pierwsze z nich odbyło się w październiku i nosiło nazwę "W krainie Pana Bemola", zaś czwartkowe spotkanie , ze względu na okres karnawałowy było prawdziwym "Balem u Pana Bemola".

To oferta naszej szkoły skierowana dla najmłodszych. Jest to kontynuacja z poprzednich lat, kiedy były to tak zwane poranki muzyczne. Ze względu na odświeżenie formuły i wprowadzenie głównej, wiodącej postaci, przybrały nazwę "Spotkania z Panem Bemolem. Każde takie spotkanie jest tematyczne. Dzisiaj królowały tańce z różnych epok, styli muzycznych, więc myślę że było wiele fajnej zabawy.