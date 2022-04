Wielki Piątek w kościele prawosławnym w Cerkwi pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Radomiu. Zobacz zdjęcia

Wierni kościoła prawosławnego w piątek, 22 kwietnia, obchodzili uroczystość Wielkiego Piątku. W uroczystościach w cerkwi pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Radomiu uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, a także przybysze z Ukrainy.



Tego dnia cerkiew wspomina cierpienie, śmierć i złożenie Jezusa do grobu. Wczesnym popołudniem odbywały się procesje, nabożeństwa i adoracja grobu pańskiego. Symbolizuje go we wschodniej tradycji płaszczenica, czyli wynoszony uroczyście na środek świątyni całun z ikoną przedstawiającą Chrystusa złożonego w grobie.



Więcej zdjęć na kolejnych slajdach