Wielki sukces Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Uczelni przyznano wysokie kategorie

Aż sześć dyscyplin naukowych, które zostały zgłoszone przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, otrzymało wysoką kategorię B+, dzięki czemu otrzyma możliwość, między innymi: doktoryzowania, habilitowania oraz większych środków na naukę i badania. W związku z tym, tegoroczna ewaluacja to bardzo duży sukces Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

W tym roku po raz pierwszy zmieniły się zasady ewaluacji, która odbywa się raz na cztery lata. Dotychczas oceniane były poszczególne wydziały placówek. W bieżącym roku, zamiast wydziałów, ewaluowano dyscypliny naukowe. Każda z nich mogła otrzymać kategorię: A+, A, B+, B oraz C. Niemal 85 procent uczelni w całej Polsce i instytutów biorących udział w ewaluacji otrzymało oceny, które otwierają nowe możliwości edukacyjne. Najlepszą kategorię (A+) dostało 5,68 procenta, a najsłabszą (C) 3,14 procenta. Kategorie A oraz A+ trzymały nieliczne, flagowe uczelnie w Polsce, o dużych zasobach kadrowych i wyjątkowych osiągnięciach naukowych. B+ to bardzo dobra kategoria, dająca dodatkowe prawa oraz fundusze. Kategoria C jest zdecydowanie ostrzeżeniem i powinna być traktowana jako mobilizacja do zmian i poprawy niektórych rzeczy. Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, ale także kwota środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Aby móc zgłosić dyscypliny do ewaluacji musiały one spełniać odpowiednie warunki, na przykład 12 osób zatrudnionych w danej dyscyplinie przez ostatnie 4 lata. W przypadku małych uczelni to czasem było niewykonalne, podobnie w przypadku młodych, niedawno powstałych dyscyplin. Problem pojawia się w przypadku dyscyplin, takich jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o mediach oraz nauk medycznych (na przykład pielęgniarstwa).