Wspaniały występ zespółu Barwinok z Winnicy w Ukrainie w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia

W Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu wystąpił słynny Barvinok - Ukrainian Dance Ensemble. Dał niesamowite show. Zobaczcie zdjęcia. To grupa z Winnicy, która występuje w wielu europejskich miastach, by w ten sposób wyrazić wdzięczność za pomoc udzieloną Ukrainie po agresji Rosji. Zespół Tańca Ludowego Barvinok liczy ponad 50 osób. To wyjątkowa i znana na całym świecie grupa taneczna, która koncertowała w ponad 30 krajach świata. W programie koncertu znalazły się ogniste tańce ukraińskie, pieśni z różnych krajów świata oraz wyjątkowy pokaz bębnów. Zobacz na kolejnych zdjęciach niezwykłe show zespołu Barvinok w Radomiu

Tadeusz Klocek