Wycieczki rowerowe do 69 km od Radomia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Wycieczki rowerowe w okolicy Radomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Radomia, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Radomiu ma być 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 15 maja w Radomiu ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: W upalne południe

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,39 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 331 m

Klub_Eskapada poleca trasę mieszkańcom Radomia

Trasa łatwa i krótka, w całości po drogach asfaltowych o małym ruchu samochodów. W sam raz na wieczorną przejażdżkę lub rodzinną wycieczkę z dziećmi.

Dla dzieci w sam raz wizyta w Wojciechoskiej Zagrodzie i Muzeum Kowalstwa i Muzeum Regionalnym w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. W Wojciechowie można się pożywić w Karczmie Biesiada i uzupełnić zapasy w lokalnych sklepach.

Po drodze jest trochę pagórków, ale bez problemu można je pokonać na dwóch kółkach. Dla nas największym problemem był żar lejący się z nieba, bo niestety po drodze nie było za dużo miejsc, gdzie można by było się schronić przed słońcem.

