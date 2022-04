Wycieczki rowerowe do 69 km od Radomia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Radomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 69 km od Radomia, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 kwietnia w Radomiu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 24 kwietnia w Radomiu ma być 14°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 440 m

Suma zjazdów: 438 m

Aleszprycha.pl poleca trasę mieszkańcom Radomia

Rodzinny Szlak Rowerowy "Czarujące widoki" to trasa o długości 27 km. Nawierzchnia głównie asfaltowa, około 10 % to drogi w terenie. Szlak jednokierunkowy, dość łatwy, poprowadzony na pętli. Utrudnienia na trasie - podjazd z Porąbek do zabytkowej chaty w Kakoninie. Trasa po terenie odkrytym - w upalne dni wskazane nakrycie głowy i zapas napojów.