Wycieczki rowerowe do 69 km od Radomia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Rowerem z Radomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Radomia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 marca w Radomiu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Radomiu ma być 6°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wieczorna przejażdżka do Nałęczowa

Stopień trudności: 1

Dystans: 17,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 525 m

Suma zjazdów: 527 m

Klub_Eskapada poleca trasę rowerzystom z Radomia

Trasa łatwa, po asfalcie, choć jest trochę pagórkowato ;-) Ale nie sprawia to większego problemu, bo zjeżdżając z górki można podjechać z rozpędu pod następną. Szkoda, że wieczorem nie dało się napić wód nałęczowskich w pijalni. Pijalnia czekolady też trochę niedostosowana - żeby dowiedzieć się czego możemy się napić trzeba usiąść przy stoliku. Brak możliwości wzięcia czekolady "na drogę". Chyba trochę "rozbestwieni"

