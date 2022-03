Wycieczki rowerowe do 69 km od Radomia. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 marca?

Rowerem z Radomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Radomia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 marca w Radomiu ma być 7°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 marca w Radomiu ma być 8°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Malownicza Gmina Strzyżewice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 736 m

Suma zjazdów: 731 m

Koookkko poleca trasę mieszkańcom Radomia

Trasa prowadząca, po najbardziej malowniczych terenach Gminy Strzyżewice. Biegnie głównie po drogach gruntowych, polnych, szutrowych, leśnych z bardzo krótkimi odcinkami asfaltowymi. Z możliwością mnóstwa modyfikacji. Idealna na niedzielne popołudniowe wypady rodzinne oraz z przyjaciółmi. Dostarcza wiele radości z jazdy. Odcinki zarówno łatwe jak i bardziej wymagające.

