Wypadek na rondzie warszawskim w Radomiu. Zderzyły się dwa samochody

Wypadek na rondzie w Radomiu

Do wypadku doszło w poniedziałek 13 lutego, około godziny 16.30. Na rondzie NSZ w Radomiu zderzyły się dwa auta. Jak informuje policja, 69 - letni mężczyzna kierujący mercedesem, jadąc od ulicy Żółkiewskiego do ulicy Czarnieckiego prawym pasem ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa 28 letniej kierującej fordem, która jechała lewym pasem ruchu od ulicy Czarnieckiego z zamiarem jazdy w kierunku Warszawy. Do zderzenia doszło gdy kierująca ford chciała opuścić rondo i zjechać w ulicę Warszawską. W wyniku zderzenia kierująca ford uderzyła w przydrożny płot pobliskiej posesji. Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu trwają utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy.