Wypadek na skrzyżowaniu Niedziałkowskiego i Kelles – Krauza w Radomiu, ranny motocyklista

Do wypadku doszło o godzinie 10.30. Mężczyzna w wieku 52 lat kierując samochodem seat nie zatrzymał się na czerwonym świetle i wjechał na skrzyżowanie doprowadzając do zderzenia z motocyklem yamacha, którym kierował 17 – letni mężczyzna. Motocyklista z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi.