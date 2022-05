Wypadek przy rondzie kozienickim w Radomiu. 94-latek autem wjechał w barierki. Dwie osoby trafiły do szpitala

Uderzył samochodem w barierki na ulicy Żółkiewskiego w Radomiu

Do wypadku doszło o godzinie 10.40 w czwartek, 19 maja. Samochód jechał ulicą Struga w stronę ronda kozienickiego. 94-letni mężczyzna kierując samochodem mitsubishi przepuścił samochód jadący ulicą Żółkiewskiego, a następnie chciał włączyć się do ruchu na tej ulicy. Uderzył jednak w nieustalonych przyczyn w barierki odgradzające dwa pasy ruchu. On i jego żona w wieku 90 lat zostali odwiezieni do szpitala. Kierujący samochodem był trzeźwy. Utrudnienia w ruchu w tym miejscu miały potrwać do godziny 13.30.