Wypadek w Radomiu na ulicy Kasztelańskiej. Dwa samochody zderzyły się w piątek na łuku ulicy

Wypadek na ulicy Kasztelańskiej w Radomiu

Do wypadku doszło w piątek 9 września, około godziny 10.00 na ulicy Kasztelańskiej. Jak informują nas służby biura prasowego radomskiej Policji, 36- letni mężczyzna, kierujący samochodem marki renault, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku ulicy zjechał na przeciwny pas ruchu. Tam zderzył się z mercedesem, którym kierował 46 – letni mężczyzna. Obaj kierujący byli trzeźwi. Na miejscu zjawiła się Policja, Straż Pożarna. Do szpitala na obserwację została zabrana 36 – letnia pasażerka renault. Okazało się jednak, że kierowca mercedesa nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.