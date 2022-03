Wypadek w Radomiu na ulicy Kieleckiej. Dwie osoby trafiły do szpitala

Jak poinformował Kamil Warda z radomskiej komendy, do zderzenia, na ulicy Kieleckiej na wysokości ulicy Głównej, doszło podczas zmiany pasu ruchu. 19-letni kierujący samochodem marki peugeot zmieniając pas doprowadził do zderzenia z mercedesem, który chwilę później dachował. W wyniku tego zdarzenia dwie 19-letnie osoby z peuoeota trafiły do szpitala z obrażeniami.