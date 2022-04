Wypadek w Radomiu na ulicy Wierzbickiej, zderzyły się dwa samochody, ranny został 73-letni kierowca

Wypadek na Wierzbickiej w Radomiu

Do wypadku doszło w środę rano 13 kwietnia, około godziny 8.50. Ulicą Wierzbicką od strony osiedla Południe w kierunku Borek jechał samochód osobowy marki mercedes, kierowany przez 36-letniego mężczyznę. Jak informuje nas starszy sierżant Kamil Warda, z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w pewnym momencie mercedes uderzył w tył samochodu marki renault, który zamierzał skręcić w lewo. Za kierownicą renault siedział 73 - letni mężczyzna, został on ranny w wyniku wypadku. Karetka zabrała poszkodowanego do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi. Utrudnienia na Wierzbickiej trwały do godziny 10.00.